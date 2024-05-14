В комитете Госдумы по культуре не знают, кто его возглавит после ухода Ямпольской

Экс-глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, назначенная на пост советника президента Владимира Путина, заявила «Газете.Ru», что преемника на ее должность выберет Госдума. Она отметила, что для нее большая честь стать советником Путина.

«Я не могу сейчас давать никаких комментариев, кроме того, что для меня это огромная честь, я осознаю всю ответственность и приложу все усилия на новом посту. [Кто займет место главы комитета] решит Государственная дума. Это не решаю я, это решает Государственная дума», — сказала она.

Первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что ему «на данный момент» неизвестно, кто может занять место Ямпольской.

14 мая стало известно, что председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская стала советником Владимира Путина. Из его указа следует, что посты советников сохранили глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и Антон Кобяков. Аналогичных должностей лишились Александра Левицкая и Владимир Толстой, а новым помощником стал Руслан Эдельгериев.

Кроме того, Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области, а новым заместителем главы администрации президента стал бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее стало известно, что Путин назначил своим помощником Николая Патрушева — с 2008 по 2024 год он занимал должность секретаря Совета безопасности России.