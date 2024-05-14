В Росгвардии заявили, что боеприпасов в зоне СВО хватает

Нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции в данный момент нет. Об этом журналистам заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, передает ТАСС.

Золотов отметил, что хочет похвалить своего заместителя, работавшего в министерстве обороны России.

«Он целый год там. Во время его работы там не было вопросов по вооружению, боеприпасам, по питанию, обмундированию. Он все эти вопросы решил», — сказал Золотов.

В апреле командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Евросоюзе Кристофер Каволи заявил, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО. С таким заявлением выступил командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Евросоюзе.

До этого глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы для ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Ростех» создает новые танковые снаряды с использованием технологий НАТО.