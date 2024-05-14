«Украина не сделала Сербии ничего плохого». Вучич объяснил, зачем встречался с Зеленской в Белграде Вучич объяснил встречу с Еленой Зеленской в Белграде позицией Украины по Косово

Президент Сербии провел в Белграде встречу с Еленой Зеленской и Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Вучич заявил, что между Белградом и Киевом достигнута договоренность об улучшении двусторонних отношений и возвращении сербского посла в Киев.

Украина не сделала Сербии ничего плохого и Белград должен сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов после встреч с супругой украинского коллеги Еленой Зеленской и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает SNS.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — заявил Вучич.

Президент Сербии отметил, что его задача в отношениях с Украиной также в том, чтобы убедить Киев «не быть на другой стороне» при голосованиях в Совете Европы и Генеральной Ассамблее ООН.

Встреча Зеленской, Кулебы и Вучича в Белграде

12 мая супруга президента Украины Елена Зеленская и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в Белград для переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем. Это первый визит высокопоставленных украинских представителей в республику с начала боевых действий на Украине. Зеленская была приглашена в Сербию первой леди Тамарой Вучич для участия в конференции по ментальному здоровью, которая прошла 13 мая.

Как сообщалось на сайте президента Украины, первый день поездки Зеленской был посвящен «мероприятиям культурной дипломатии». Она вместе с Вучичем посетила городскую библиотеку Белграда, где открыла украинскую книжную полку. Первые леди также посетили белградскую историческую крепость Калемегдан, где запустили украинский аудиогид в рамках проекта Елены Зеленской по распространению украинского языка в туристических местах мира.

На следующий день конференции по ментальному здоровью Зеленская встретилась с президентом Сербии. После встречи Вучич опубликовал в социальных сетях пост, где рассказал об обсуждении культурных и гуманитарных вопросов. Вучич выразил готовность Сербии предоставить помощь нуждающимся и пожелал быстрого возвращения мира. Он также выразил благодарность Зеленской за визит и укрепление связей с Украиной в сложное время.

Президент Сербии также провел встречу с Кулебой, на которой они договорились о проведении сербско-украинского бизнес-форума и о восстановлении работы посольства Сербии на Украине, приостановленной в марте 2022 года. Кулеба также встретился с премьер-министром Вучевичем, поблагодарил его за гуманитарную помощь и объявил о планах по возвращению торговли на «довоенный уровень». Белград и Киев также планируют провести первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вучевич в свою очередь подчеркнул, что Сербия уважает территориальную целостность Украины.

Возвращение посла в Киев

В ходе встречи с Кулебой Александар Вучич объявил о скором возвращении сербского посла в Киев и рассказал о планах по проведению форума для предпринимателей из Сербии и Украины.

«Очень хороший и корректный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Мы обсудили и договорились о развитии двусторонних отношений с особым желанием организовать вскоре экономический форум предпринимателей двух стран», — написал Вучич в соцсетях.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в ходе беседы с Кулебой подтвердил поддержку территориальной целостности всех стран — членов ООН, включая Украину. Он также напомнил о братских отношениях между сербским, российским и украинским народами, подчеркнув, что Белград осуждает СВО, но и не поддерживает антироссийские санкции Запада.