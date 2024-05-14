Золотые монеты, часы и 100 млн рублей: что нашли у главного кадровика Минобороны при обыске Суд отправил в СИЗО главного кадровика Минобороны Кузнецова по делу о взятке

Рано утром правоохранители «в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в особняке» главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. По данным Telegram-каналов, мужчину вытащили из постели и увезли на допрос. Это произошло после того, как против него дал показания другой фигурант. При обыске в доме Кузнецова нашли 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши. За получение взятки в особо крупном размере ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Против начальника управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова завели уголовное дело о получении особо крупной взятки (ч.6 ст. 290 УК), сообщил СК (Следственный комитет) в Telegram.

Суд отправил Кузнецова в СИЗО. Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы. У него дома и на работе провели обыски.

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», — отметил СК.

Особо крупная взятка начинается от миллиона рублей. По версии следствия, подозреваемый получил ее в 2021 – 2023 годах, когда возглавлял Восьмое управление в Генштабе. Взятку дали «представители коммерческих структур», за что именно и в каком размере, пока официально неизвестно. По информации «Ъ», Кузнецов за деньги раздавал должности .

«Нового 1937 года не будет»

Генерал-лейтенанта задержали рано утром 13 мая у него дома, написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Около 5 часов утра силовики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна в [его] особняке... Буквально вытащили из постели и увезли на допрос», — отмечается в публикации.

Telegram-канал Mash выяснил, что у его супруги на фоне происходящего началась проблемы с сердцем.

close 100% «Mash»' class="item-image" > Дом арестованного начальника Управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова, где прошли обыски Телеграм-канал «Mash»

Кузнецова задержали после того, как в отношении него дал показания «второй фигурант дела», рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Кремль отказался комментировать дело. «Это вопрос не к нам», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переадресовав все вопросы в СК. Он добавил, что Москва не опасается какой-то дезорганизации в управлении российской армии из-за перестановок в Минобороны.

«Очевидно, что мы собираемся воевать долго. <...> Конечно, изменения неизбежны. Что касается задержания Кузнецова — понятно, что приход нового министра [обороны] должен был ознаменоваться если не чистками, то каким-то процессом очищения рядов...Но в целом, мне кажется, нового 1937 года не будет и на скамье подсудимых не окажется 15-20 генералов», — оценил происходящее российский военкор Александр Коц.

Блогер добавил, что Кузнецов отвечал в том числе за боевые выплаты. Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил на должность министра обороны, ранее «уже высказал свои претензии по поводу социальных выплат».

«У нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, это касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается медицинского обслуживания», — говорил Белоусов накануне.

Чем занимался Кузнецов

Ему 55 лет, родился в 1969 году в мордовском городе Рузаевка. В возрасте 16 лет переехал в Краснодар, где закончил Высшее военное училище. После выпуска в 1990 году ушел служить по контракту.

После контракта повысил квалификацию, отучившись в московской адъюнктуре Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В звании полковника перешел на учебу в Военную академию Генштаба. Окончательно завершил свое обучение в середине 2000-х. Является заслуженным специалистом России и кандидатом технических наук.

В Минобороны Кузнецов успел проработать на различных должностях, связанных с защитой гостайны . Об этом говорится в его биографии на сайте ведомства, конкретно должности не названы. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев назначил Кузнецова главой Восьмого управления Генштаба — является центральным органом Службы защиты государственной тайны. По данным оборонного ведомства, подразделение обеспечивает армию нужной информацией для выполнения текущих задач.

Весной 2023 года Кузнецов перешел на место главного кадровика Минобороны. Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, также у него «много медалей».