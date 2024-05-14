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ЕК рассчитывает как можно скорее принять очередной пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия хочет как можно скорее принять 14-й пакет санкций против РФ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия надеется как можно скорее принять 14-й пакет санкций против России, который был предложен на прошлой неделе. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил вице-президент исполнительного органа ЕС Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

«Надеемся, что этот новый пакет санкций будет одобрен государствами-членами как можно скорее», — подчеркнул он.

По словам Домбровскиса, очередной пакет антироссийских санкций направлен на противодействие дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса России, а также на укрепление мер по борьбе с обходом введенных ограничений.

8 мая издание EUobserver сообщало, что страны Европейского союза (ЕС) должны согласовать 14-й пакет санкций против Российской Федерации до июля 2024 года.

По информации портала, ЕС в очередном пакете санкций внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

Ранее сообщалось, что пять стран усилят контроль по санкциям против России.

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