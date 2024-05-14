В МВД предостерегли от неоправданных репрессий против мигрантов

Преступления мигрантов составляют 4% от общего числа совершенных правонарушений в России. Об этом заявил в Совете Федерации заявил кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«Что касается преступности, цифра не столь высокая. Преступления, совершенные иностранцами, в общем массиве составляют 4%», — заявил Колокольцев.

Одновременно и.о. главы МВД призвал не допускать неоправданных репрессий и ужесточения мер против мигрантов. Тем не менее, признал Колокольцев, резонансные преступления, совершенные мигрантами и их поведение вызывают раздражение в обществе.

До этого стало известно, что русскую семью, несколько лет проживавшую в Екатеринбурге, депортируют в Казахстан из-за ошибок в миграционных документах.

По словам 19-летней девушки, в Казахстане они жили в семье, где отец является гражданином РФ. Вместе с ним, матерью и братом они переехали в Екатеринбург в 2017 году, продав все имущество. Вплоть до 2024 года каких-либо проблем, связанных с миграцией, у семьи не возникало.

Ранее в Петербурге массово задержали мигрантов после обысков по делу о взятках.