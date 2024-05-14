«Ошибаться можно — врать нельзя»: кандидат на место Шойгу выступает в Совфеде

«Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом и президентом», — заявил Белоусов.
Белоусов в Совфеде назвал принцип, которым он всегда руководствуется: «ошибаться можно, врать нельзя». Сенаторы встретили его речь аплодисментами.
❗️В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил Белоусов.
❗️Белоусов пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».
Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.
Белоусов назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны.
❗️Все, что есть эффективного в стране, должно работать на достижение победы, заявил Белоусов в Совфеде.
Белоусов подчеркнул, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением.
Нужно отрабатывать новые формы ведения боевых действий, заявил Белоусов.
«Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, и нам нужно упреждать противника. С Генштабом работа налажена, но требует ежедневного включения», — сказал он.
Белоусов обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне СВО вооружением.
Белоусов заявил о необходимости повышения эффективности выполнения гособоронзаказа — чтобы полностью обеспечить весь боевой состав всеми видами довольствия.
❗️Белоусов отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет.
Белоусов о положении дел в военном министерстве: «Я начал знакомиться с делами в Минобороны, там все вопросы первоочередные».
Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где продолжаются консультации по его кандидатуре на пост главы министерства обороны России.