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Политика

«Ошибаться можно — врать нельзя»: кандидат на место Шойгу выступает в Совфеде

Онлайн-трансляция выступления Андрея Белоусова в Совфеде

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Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов, прибывший на заседание Совета Федерации РФ, 14 мая 2024 года

Кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов, прибывший на заседание Совета Федерации РФ, 14 мая 2024 года

ТАСС
Совфед начал консультации по предложенным президентом кандидатам в силовой блок. Сенаторы убедились, что глава государства представил «очень достойные кандидатуры», заявила Валентина Матвиенко. Претендент на пост министра обороны Андрей Белоусов прошел первый этап назначения министром обороны и прибыл в Совфед на консультации по поводу своего нового назначения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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14:59

«Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом и президентом», — заявил Белоусов.

14:58

Белоусов в Совфеде назвал принцип, которым он всегда руководствуется: «ошибаться можно, врать нельзя». Сенаторы встретили его речь аплодисментами.

14:57

Оптимизация военных расходов не означает огульное сокращение, считает Белоусов.

14:56

❗️В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы, заявил Белоусов.

14:55

❗️Белоусов пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».

14:54

Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением.

14:53

По словам Белоусова, под руководством Шойгу была создана современная система Вооруженных сил.

14:51

Белоусов назвал одной из ключевых задач интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны.

14:50

❗️Все, что есть эффективного в стране, должно работать на достижение победы, заявил Белоусов в Совфеде.

14:49

14:47

Белоусов подчеркнул, что есть вопросы со своевременными выплатами денежного довольствия военнослужащим и их жилищным обеспечением.

14:46

Нужно отрабатывать новые формы ведения боевых действий, заявил Белоусов.

«Противник быстро учится, ситуация, связанная с применением новых технологий, и нам нужно упреждать противника. С Генштабом работа налажена, но требует ежедневного включения», — сказал он.

14:45

Белоусов обратил внимание на необходимость обеспечения российских группировок в зоне СВО вооружением.

14:41

Белоусов заявил о необходимости повышения эффективности выполнения гособоронзаказа — чтобы полностью обеспечить весь боевой состав всеми видами довольствия.

14:38

❗️Белоусов отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет.

14:36

Белоусов о положении дел в военном министерстве: «Я начал знакомиться с делами в Минобороны, там все вопросы первоочередные».

14:35

14:32

Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где продолжаются консультации по его кандидатуре на пост главы министерства обороны России.

14:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию выступления в Совете Федерации кандидата на пост главы Минобороны России Андрея Белоусова.

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