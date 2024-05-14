На вооружение ФСО поступили новинки в сфере подавления беспилотников

Подразделения Федеральной службы охраны проведут тестирование новейших систем подавления беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФСО России Дмитрия Кочнева на пленарном заседании Совета Федерации.

«ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступила к тестированию и практическому применению новейших систем подавления и уничтожения БПЛА», — заявил Кочнев на заседании, где решается вопрос о его переназначении на должность директора ФСО.

До этого стало известно, что в Становлянском округе Липецкой области подавлены беспилотники.

Утром 13 мая власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Через несколько минут после этого на территории Становлянского округа Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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