Великая эльфийка и королева: кого сыграла Кейт Бланшетт
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Кейт Бланшетт на Венецианском кинофестивале, 2022 год
Кейт Бланшетт, 1994 год
«Елизавета» (1998) и «Золотой век» (2007)
Славу Кейт Бланшетт принесло исполнение роли молодой королевы Елизаветы, в возрасте 25 лет ступившей на трон и получившей в правление разрушенную междоусобицами, погруженную в глубокий кризис страну. Эту работу актрисы до сих пор причисляют к одной из ее лучших — за нее она была номинирована на «Оскар» и получила премии BAFTA и «Золотой глобус». В 2007 году режиссер картины Шехар Капур снял продолжение — о периоде правления Елизаветы I с 1585-го по 1590 год.
«Властелин колец» и «Хоббит» (2001-2014)
В знаменитой трилогии Питера Джексона, равно как и в последовавшей за ней серии «Хоббит», Бланшетт слегка нездешней внешностью сыграла добрую и мудрую эльфийку Галадриэль, которую Джон Толкин описывал как «самую могущественную и прекрасную из всех эльфов, оставшихся в Средиземье».
«Бандиты» (2001)
В этой криминальной комедии Барри Левинсона Кейт Бланшетт удалось проявить себя в амплуа комической актрисы. Партнерами австралийки в проекте стали Билли Боб Торнтон и Брюс Уиллис — их герои составили запутанный любовно-криминальный треугольник, в котором героиня Бланшетт оказывается не то заложницей, не то сообщницей грабителей.
«Рай» (2002)
Картина германского режиссера Тома Тыквера должна была стать первой частью трилогии по сценарию Кшиштофа Кесьлевского — следом ожидались «Чистилище» и «Ад», но Кесьлевский скончался, отчего проект остался незавершенным. По сюжету «Рая» героиня Кейт Бланшетт, учительница английского языка в Италии, совершает ужасное ради возмездия.
«Кофе и сигареты» (2003)
В этом культовом фильме Джима Джармуша, состоящего из нескольких короткометражек, Кейт Бланшетт играет две роли: саму себя — и свою выдуманную, никому не известную кузину, с которой она якобы встречается в кафе.
«Водная жизнь Стива Зиссу» (2004)
В плодотворные 2000-е актрисе удалось поработать и с Уэсом Андерсоном, режиссером эстетских, абсурдистских картин. Здесь Кейт Бланшетт досталась роль беременной от своего женатого босса журналистки, которая приехала к исследователю морских глубин Стиву Зиссу, чтобы написать о нем статью. Партнерами актрисы по съемочной площадке стали Билл Мюррей, Оуэн Уилсон и Уиллем Дефо
«Авиатор» (2004)
Одной из лучших в фильмографии Кейт Бланшетт считают картину Мартина Скорсезе, в которой она сыграла звезду Голливуда Кэтрин Хэпберн. При подготовке к роли актриса отсмотрела пленки с 15-ю первыми экранными работами Хэпберн, чтобы усвоить ее манеру говорить и двигаться. За эту работу Бланшетт была удостоена «Оскара» как лучшая актриса второго плана.
«Вавилон» (2006)
В этой масштабной драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту Кейт Бланшетт досталась роль американской туристки, путешествующей с мужем по Марокко и получающей случайное ранение в ногу. Это запустит череду трагических событий. Партнером актрисы по фильму стал Брэд Питт.
«Меня там нет» (2007)
В картине, основанной на биографии Боба Дилана, Кейт Бланшетт воплотила образ популярного исполнителя фолк-музыки, которого подозревают в том, что он «продался», предал искусство ради коммерческого успеха. Роль принесла актрисе премии BAFTA и «Золотой глобус».
«Жасмин» (2013)
С 2008 года в кинокарьере Бланшетт наступил относительный перерыв — она сосредоточилась на театре. Триумфальное возвращение состоялось в комедийной драме Вуди Аллена «Жасмин», за которую австралийка получила «Оскар». Актриса сыграла богатую светскую львицу из Нью-Йорка, которая волею судеб вынуждена переехать к своей простушке-сестре в Сан-Франциско.
«Кэрол» (2015)
За роль элегантной скучающей богачки Кэрол Эйрд, внезапно испытавшей неуместное романтическое влечение, Кейт Бланшетт была номинирована на три главные кинонаграды — «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». При этом приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в этой картине получила партнерша Бланшетт, актриса Руни Мара.
«Миссис Америка» (мини-сериал, 2020)
Кейт Бланшетт нечасто снималась в сериалах, но все же они есть в ее фильмографии. Здесь она воплотила на экране образ консервативной общественницы Филлис Шлэфли — юриста, которая в середине прошлого века боролась против феминизма в США.
«Тар» (2022)
За работу в этом фильме Бланшетт получила премии «Золотой глобус» и BAFTA. Актриса сыграла эксцентричную руководительницу оркестра, первую женщину-дирижера Берлинского филармонического оркестра с довольно запутанной личной жизнью. Режиссер картины Тодд Филд написал сценарий фильма, изначально видя в этой роли только Кейт Бланшетт.
Австралийской актрисе Кейт Бланшетт 14 мая исполняется 55 лет. За время карьеры — далеко еще, конечно, не оконченной — она заслужила репутацию профессионала с огромным актерским диапазоном, способного перевоплощаться в представителей разных социальных слоев и имитировать любые акценты, включая британский, французский, ирландский, американский (разных регионов) и даже русский.
Карьеру Кейт Бланшетт начинала в Австралии в театре — и до сих пор продолжает играть на сцене. После нескольких телевизионных проектов и австралийских фильмов она сыграла главную роль в картине «Оскар и Люсинда» — тогда ее впервые по-настоящему заметили. А потом произошел настоящий прорыв — Бланшетт перевоплотилась в британскую королеву Елизавету I в одноименном фильме 1998 года.
Лучшие роли Кейт Бланшетт назвать трудно — она хороша почти везде, не зря читатели журнала Empire в 2022 году включили ее в число 50 лучших актрис всех времен. Но можно выбрать значимые.