Великая эльфийка и королева: кого сыграла Кейт Бланшетт

Австралийской актрисе Кейт Бланшетт 14 мая исполняется 55 лет. За время карьеры — далеко еще, конечно, не оконченной — она заслужила репутацию профессионала с огромным актерским диапазоном, способного перевоплощаться в представителей разных социальных слоев и имитировать любые акценты, включая британский, французский, ирландский, американский (разных регионов) и даже русский.

Карьеру Кейт Бланшетт начинала в Австралии в театре — и до сих пор продолжает играть на сцене. После нескольких телевизионных проектов и австралийских фильмов она сыграла главную роль в картине «Оскар и Люсинда» — тогда ее впервые по-настоящему заметили. А потом произошел настоящий прорыв — Бланшетт перевоплотилась в британскую королеву Елизавету I в одноименном фильме 1998 года.

Лучшие роли Кейт Бланшетт назвать трудно — она хороша почти везде, не зря читатели журнала Empire в 2022 году включили ее в число 50 лучших актрис всех времен. Но можно выбрать значимые.