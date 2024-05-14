Нарышкин оценил контакты СВР со спецслужбами из недружественных стран

Кандидат на пост директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов. Его слова приводит РИА Новости.

«Служба внешней разведки России поддерживает партнерские отношения с более чем ста разведывательными и специальными службами», — сказал он.

По его словам, контакты с недружественными государствами в настоящее время не прерываются. Он отметил, что они сохраняются, но в гораздо меньшем масштабе, чем прежде.

Нарышкин подчеркнул, что их нужно сохранять даже в сложной ситуации в мире для решения острых вопросов.

Ранее Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время. До этого Нарышкин заявил, что он придерживается договоренности с директором Центрального разведывательного управления не допускать утечек об их личных беседах.

Ранее в США сообщили о создании секретных военных баз ЦРУ на территории Украины.