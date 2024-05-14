Врач рассказала о методах лечения крысиного гепатита Е

Крысиный вирус гепатита Е лечится таким же образом, как и его обычный вариант, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

По ее словам, вирус гепатита Е входит в семейство Hepeviridae, а штаммы, которыми могут инфицироваться люди, принадлежат к роду Orthohepevirus и включают четыре основных генотипа. Первый и второй опасны только для человека и имеют фекально-оральный путь передачи, а третий и четвертый поражают в основном животных, но могут передаваться и людям.

«В целом науке давно известно, что вирусом гепатита Е могут болеть различные животные, в том числе свиньи, олени, верблюды, моллюски и, конечно, крысы. Эти же штаммы могут передаваться и человеку, но крайне редко. Сейчас эти случаи активно регистрируются и изучаются, но делать какие-то выводы о формировании нового полноценного источника вируса гепатита Е еще рано. В любом случае, скорее всего, методы профилактики и лечения не будут сильно отличаться от классических, по крайней мере пока все указывает на это», — рассказала Прашнова.

По ее словам, чтобы не заразиться вирусом, достаточно соблюдать несколько методов профилактики.

«Стратегии профилактики заключаются в нескольких простых методах исключения заражения фекально-оральным путем. Рекомендуется кипятить воду или пить бутилированную из проверенных источников, не употреблять в пищу термически необработанные мясные продукты, например, сыровяленые колбасы. Также в странах третьего мира при принятии душа или ванны стоит избегать набора воды в рот и даже чистить зубы с использованием бутилированной воды», — заключила специалист.

Но даже в случае заражения лечение требуется далеко не всегда, особенно для людей с адекватной сохранной иммунной системой. Если же человек страдает от дефицита иммунитета, может развиться острый или хронический гепатит Е. Для них может потребоваться противовирусная терапия препаратом рибавирином.

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