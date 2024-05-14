Крысиный гепатит: как передается человеку, чем опасен и ждать ли новой эпидемии

Первая в мире вспышка вируса крысиного гепатита Е была зафиксирована в Испании. Среди 40 заболевших оказались люди из разных регионов страны — Андалусии, Галисии, Наварры и Каталонии. Как крысиный вирус смог заразить человека, насколько он опасен и стоит ли ждать новой пандемии — в материале «Газеты.Ru».

Крысиный гепатит. Подготовка к наступлению

Испанские ученые впервые в мире выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом E. Заболевшие обнаружены в разных частях Испании, включая Андалусию, Галисию, Наварру и Каталонию. Это указывает на то, что вирус присутствует на значительной части территории страны. Все эти случаи были выявлены в результате анализа образцов, взятых у более чем 250 пациентов из 10 больниц.

Вирус, вызывающий это заболевание, называется Rocahepevirus ratti (RHEV). Он был впервые выявлен в Германии в 2010 году, но считалось, что люди не могут им заразиться. Позже ученые установили, что почти 18% серых крыс заражены вирусом гепатита Е, который в основном обнаруживался в печени и селезенке животных. Они также отметили, что эти грызуны могут быть возможными переносчиками гепатита: они могут заражать свиней на фермах, а те, в свою очередь, могут передавать вирус человеку, если он употребит в пищу плохо обработанное мясо.

В 2018 году был выявлен первый случай заражения человека крысиным гепатитом E — тогда им заразился пациент, перенесший пересадку печени.

Он постоянно страдал от проблем с печенью, но стандартные тесты на человеческие вирусы гепатита показывали отрицательные результаты, хотя картина заболевания была очень похожа на гепатит. Проверка на крысиный тип гепатита Е дала положительный результат. При этом мужчина полностью выздоровел после курса противовирусного препарата, которым лечат хронические гепатиты Е человека. Почему он заразился крысиным гепатитом, до сих пор неизвестно.

Другое исследование, выпущенное в 2023 году, показало, что крысиный штамм гепатита (RHEV), который способен заражать людей при употреблении зараженной пищи или воды, наиболее распространен в Азии. Около 60% RHEV-инфекций у животных приходится именно на этот регион, кроме того, там зарегистрировано 16 случаев инфицирования людей. По словам исследователей, число зараженных людей увеличивается.

Ждать ли эпидемии?

Пока не установлено, как именно вирус передается от грызунов к человеку. По одной из гипотез, люди могут заражаться после контакта с веществами, загрязненными фекалиями или мочой крыс-носителей, например через зерновые культуры.

«Скорее всего, в Испании вспышка произошла из-за зерна, которое было поражено вирусом и прибыло в страну, — это может объяснить широкое распространение вируса по всей стране. В зерне часто бывает высокое содержание помета крыс, который туда мог попасть в процессе перевозки и хранения, так как грызуны часто обитают в зерновых перевалочных пунктах. Вопрос, локальная ли это история или вспышки могут быть еще где-то, пока остается открытым», — рассказал «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, переход возбудителя гепатита Е от крысы к человеку — обычная попытка вируса преодолеть межвидовой барьер.

«Вспышка в Испании не означает, что в других регионах люди не заражаются им. Если мы в России его не можем найти, это не значит, что наши грызуны им не заражены.

Просто эти случаи специалисты могут пока не выявлять. Есть большая вероятность того, что этот вирус распространен глобально. Пока он не научился передаваться от человека к человеку, но если вирус умудрился «перепрыгнуть» от крысы к человеку, то скачок на другой уровень уже не так сложен. Но для этого нужны определенные условия, а именно высокая концентрация вируса в определенном месте, где находятся и крысы, и люди. Так как вирус передается не воздушно-капельным путем, а фекально-оральным, будет достаточно условий с высокой антисанитарией», — отметил Волчков.

При этом эпидемии ждать не стоит, уверен специалист: «Не стоит ждать повторения истории коронавируса — пандемии крысиного гепатита Е, скорее всего, не будет. Однако эта вспышка в Испании показательна. С каждым циклом передачи вируса от грызуна к человеку и обратно патогену все легче будет переходить этот межвидовой барьер, что повышает вероятность передачи вируса между людьми».

Это смертельно?

Гепатит — это воспаление печени, как правило, вызванное вирусом, однако бывают гепатиты, вызванные лекарствами, алкоголем, аутоиммунными заболеваниями. Существует пять вирусов гепатита, каждый из которых может вызвать повреждение печени: A, B, C, D и E, рассказала гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

«Вирус человеческого гепатита Е обычно распространяется через загрязненную питьевую воду. Гепатит Е распространен в Африке и Юго-Восточной Азии. Обычно болезнь протекает легко, вызывая только небольшую желтуху и потерю аппетита, заболевание редко переходит в хроническое и, как правило, проходит само. Однако для беременных женщин гепатит Е действительно опасен: смертность от него в третьем триместре достигает 30%», — отметила Федосьина.

По словам врача-гастроэнтеролога, гепатолога, доцента СПбГУ, главного врача клиники «ЭКСПЕРТ» Марии Прашновой, вирус гепатита Е входит в семейство Hepeviridae, а штаммы, которыми могут инфицироваться люди, принадлежат к роду Orthohepevirus и включают 4 основных генотипа. Первый и второй опасны только для человека и имеют фекально-оральный путь передачи, а третий и четвертый поражают в основном животных, но могут передаваться и людям.

«В целом науке давно известно, что вирусом гепатита Е могут болеть различные животные, в том числе свиньи, олени, верблюды, моллюски и, конечно, крысы. Эти же штаммы могут передаваться и человеку, но крайне редко. Сейчас эти случаи активно регистрируются и изучаются, но делать какие-то выводы о формировании нового полноценного источника вируса гепатита Е еще рано. В любом случае, скорее всего, методы профилактики и лечения не будут сильно отличаться от классических, по крайней мере пока все указывает на это», — рассказала Прашнова.

По ее словам, чтобы не заразиться вирусом, достаточно соблюдать несколько методов профилактики.

«Стратегии профилактики заключаются в нескольких простых методах исключения заражения фекально-оральным путем. Рекомендуется кипятить воду или пить бутилированную из проверенных источников, не употреблять в пищу термически необработанные мясные продукты, например, сыровяленые колбасы. Также в странах третьего мира при принятии душа или ванны стоит избегать набора воды в рот и даже чистить зубы с использованием бутилированной воды», — заключила специалист.

Но даже в случае заражения лечение требуется далеко не всегда, особенно для людей с адекватной сохранной иммунной системой. Если же человек страдает от дефицита иммунитета, может развиться острый или хронический гепатит Е. Для них может потребоваться терапия.

«Что касается лечения гепатита Е, то специфической терапии, способной повлиять на течение острого гепатита, не существует. Заболевание обычно излечивается самопроизвольно, как правило, без необходимости в госпитализации.

При отсутствии острой печеночной недостаточности госпитализация пациентов не требуется. Вопрос о госпитализации ставится в случае течения заболевания по фульминантному типу (молниеносный гепатит) или у беременных с гепатитом Е и выраженной симптоматикой. Кроме того, пациентам с хроническим гепатитом Е на фоне иммуносупрессии (при подавленном иммунитете) показано лечение противовирусным препаратом рибавирином», — рассказала Федосьина.

Вирус не смертельный, подтверждает вирусолог Волчков, однако в странах третьего мира, где наблюдаются проблемы с санитарными нормами и высокий уровень ВИЧ-инфекции, летальность вируса крысиного гепатита Е может быть действительно высокой.

«Кроме того, это как раз тот регион, который можно назвать вирусным полигоном, где разные патогены могут проходить свою адаптацию к человеку. Скорее всего, там будет зафиксирован и первый случай передачи этого вируса от человека к человеку», — заключил Волчков.