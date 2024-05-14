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В Эстонии опровергли информацию об отправке войск на запад Украины

Министр обороны Эстонии Певкур опроверг заявление об отправке военных на Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг заявление советника президента страны о размышлениях об отправке войск на запад Украины. Об этом он заявил в интервью ERR.

«Эта идея высказывалась в различных дискуссиях, но никуда не делась. На текущий момент среди союзников нет четкого понимания, что это дает», — заявил министр.

Певкур уточнил, что с подобной идеей выступила Франция, призвав сделать «что-то большее» для Украины. Однако с тех пор в теме отправки военных из стран Европы «нет ничего нового», заверил он.

По мнению министра, на данный момент странам Запада нужно заниматься поставками оружия на Украину и обучением украинских военных в других странах.

13 мая советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство Эстонии обдумывает решение о возможной отправке войск на запад Украины.

По его словам, эстонские военные могли бы переложить на себя с бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «тыловые роли и задачи, несвязанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их для сражений на фронте».

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО по-прежнему не планирует отправлять на Украину свои войска, альянс не заинтересован в прямом конфликте с Россией.

Ранее в Киеве удивились, что Запад не считает себя участником конфликта с РФ.

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