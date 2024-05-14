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Тайвань зафиксировал приближение к острову китайских самолетов и БПЛА

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников КНР

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Отмечается, что приближение летательных аппаратов было зафиксировано примерно в 17:00 по местному времени (12:00 мск). По данным телеканала, к острову приближались Су-30 и дроны. Других подробностей не приводится.

Утром 14 мая издание Reuters писало, что Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая.

9 мая Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали около острова 23 воздушных судна и пять кораблей народно-освободительной армии Китая.

До этого сообщалось, что власти Китая проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая.

Ранее Китай предостерег США от вмешательства в торговлю между РФ и КНР.

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