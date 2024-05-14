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В США удивились отсутствию обороны у ВСУ под Харьковом

Экс-подполковник США Дэвис: ВСУ не смогли возвести оборону под Харьковом

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Vadim Ghirda/AP

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли возвести оборону перед продвижением войск Российской Федерации под Харьковом. Запись опубликована на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он подчеркнул, что украинское командование на протяжении многих месяцев знало, что у российской стороны есть войска на Харьковском направлении. Экс-подполковник задался вопросом, «где же украинская оборона»?

По его словам, ВСУ могут начать переброску войск в Харьковскую область с других участков фронта, но это будет сложно сделать из-за нехватки живой силы.

До этого стало известно, что поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Харьковской области усилят давление со стороны Запада на Киев по поводу мирных переговоров с Россией.

Накануне депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик назвала «очень напряженной» ситуацию в Харьковской области на фоне наступления ВС РФ. Рудик указала, что для Украины «риски высоки», поскольку Россия собрала достаточно войск и ресурсов, чтобы увеличить протяженность линии соприкосновения. По ее словам, ВС РФ нацелились «как на Харьковскую область, так и на город».

Ранее Зеленский рассказал Блинкену, что необходимо для защиты Харькова.

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