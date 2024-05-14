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Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму

Шэппс: Британия разрешила Украине использовать свое оружие в Крыму

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Hollie Adams/Reuters

Лондон согласовал использование поставляемого на Украину британского оружия для ударов по Крыму. Такое заявление сделал глава Минобороны Соединенного королевства Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News.

В ходе выступления на конференции в Лондоне Шэппс пояснил, что Великобритания предоставила разрешение на использование своего оружия на всей территории Украины, включая Крым, который в Лондоне считают неотъемлемой ее частью.

При этом Шэппс оговорился, что Британия дает разрешение на использование своего оружия где бы то ни было «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

14 мая министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с британским коллегой Грантом Шэппсом. Умеров напомнил о желании Киева получить от Лондона дальнобойное оружие и артиллерию.

До того власти Британии объявили о переходе оборонной промышленности страны в режим войны. Премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак заявил, что на протяжении следующих шести лет страна будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного ОПК, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

Ранее в Минобороны Британии допустили отправку Киеву лазерного оружия.

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