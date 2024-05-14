Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по Крыму

Лондон согласовал использование поставляемого на Украину британского оружия для ударов по Крыму. Такое заявление сделал глава Минобороны Соединенного королевства Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News.

В ходе выступления на конференции в Лондоне Шэппс пояснил, что Великобритания предоставила разрешение на использование своего оружия на всей территории Украины, включая Крым, который в Лондоне считают неотъемлемой ее частью.

При этом Шэппс оговорился, что Британия дает разрешение на использование своего оружия где бы то ни было «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

14 мая министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с британским коллегой Грантом Шэппсом. Умеров напомнил о желании Киева получить от Лондона дальнобойное оружие и артиллерию.

До того власти Британии объявили о переходе оборонной промышленности страны в режим войны. Премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак заявил, что на протяжении следующих шести лет страна будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного ОПК, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

Ранее в Минобороны Британии допустили отправку Киеву лазерного оружия.