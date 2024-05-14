В Горячем Ключе пенсионер и подросток заблудились ночью в лесу

Пенсионер и подросток с особенностями развития, которые пропали в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пожилой мужчина и юноша с особенностями развития ушли в лес вблизи города Горячий Ключ вечером 13 мая, родственники забили тревогу, когда путешественники не вышли на связь.

На поиски пропавших вышли сотрудники МЧС и спасательного отряда «КубаньСпас». 77-летнего мужчину и 17-летнего подростка нашли в ночь на 15 мая, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели вывели людей из леса.

До этого сообщалось, что в Чамзинском районе Мордовии сотрудники Госавтоинспекции спасли грибников, заблудившихся в лесу. Трое жителей села Мичурино и маленький ребенок отправились в лес за грибами. Спустя некоторое время в полицию обратились встревоженные родственники — грибники не отвечали на звонки. На поиск заблудившихся был отправлен экипаж сотрудников ГИБДД, около часа потребовалось полицейским, чтобы отыскать пропавших.

Ранее на Урале подросток пошел смотреть на уток и заблудился в тайге.