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В Белгородской области ввели режим ракетной опасности

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе и Белгородском районе

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Владимир Корнев/РИА «Новости»

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии административного центра Белгородской области.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

На этом фоне представители властей призвали граждан не покидать свои дома и держаться подальше от окон.

Днем 14 мая в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По данным министерства обороны РФ, в небе над регионом был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Дрон запустили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнялось в заявлении.

В тот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по российскому субъекту как минимум 203 снаряда. Обстрелам подверглись город Шебекино, поселок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Кроме того, целями ВСУ стал многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Из-за действий украинских войск повреждения получили не менее восьми частных домовладений и линия электропередачи (ЛЭП). Более того, урон был нанесен одному автомобилю.

Ранее украинский дрон пробил крышу бани в одном из городов Белгородской области.

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