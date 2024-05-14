Россиянин отстрелил половой орган голому мигранту, пристававшему к прохожим

В Подмосковье мужчина отстрелил половой орган иностранцу, который был неодет и приставал к прохожим. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 мая на улице Романычева в Новом Павлино в Балашихе. 41-летний уроженец Таджикистана приставал на улице к людям, демонстрируя им половой орган и нецензурно выражаясь.

Возмущенные поведением иностранца граждане вызвали на место полицию, однако один из местных жителей решил не ждать сотрудников правоохранительных органов и выстрелил мигранту в область паха. После этого пострадавшему иностранцу вызвали скорую помощь.

Стрелявший мужчина скрылся с места преступления. Сообщается, что сейчас его ищет полиция. Информации о состоянии иностранца не поступало.

Ранее подмосковные слесари избили мужчину палками и отстрелили ему половой орган.