В Бразилии появилась статуя Будды выше статуи Христа на Корковадо

Изваяние Будды превышающее на пять метров статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро открыли в муниципалитете Ибирасу на севере штата Эспириту-Санту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Глобу».

Монумент возвели в буддийском монастыре в октябре 2020 года, спустя два месяца статую освятили — Будде «открыли глаза». Изначально открытие планировалось на апрель 2021 года, но церемония не состоялась из-за противоковидных ограничений.

Высота статуи в Идирасу составляет 35 м. Будда на пять метров выше Христа-Искупителя на горе Корковадо.

Возвышающийся над Рио-де-Жанейро Христос не самый большой в Бразилии. В городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс стоит монумент, посвященный Христу, высота которого достигает 31,5 м. Кроме того, в настоящее время в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится 35-метровая статуя Христа-Заступника.

Ранее в Рио-де-Жанейро полицейские задержали двух французов, забравшихся на Христа-Искупителя. Они спрятались внутри монумента, дождались его закрытия и рано утром по лестницам, которые используются для ремонтных работ, забрались на голову статуи.