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Экстремалка из Якутии едва не погибла, пытаясь установить рекорд России

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На аэродроме «Новинки» Московской области 50-летнюю уроженку Якутии Ларису Троеву переехал автомобиль когда та пыталась установить рекорд. Об этом сообщает издание ЯкутияDaily.

По брюшному прессу женщины должны были проехать сразу несколько транспортных средств: мотоцикл весом 250 кг, автомобиль весом больше тонны и самолет весом 750 кг.

Экстремальное представление не обошлось без инцидентов. Деревянная доска, по которой должна была проехать машина, сломалась. В связи с этим автомобиль буквально переехал Троеву. Во время трюка с мотоциклом водитель не смог удержать траекторию и проехался по ногам женщины.

Однако она не пострадала. Кроме того, якутянка оказалась недовольна весом самолета — он, по ее мнению, должен был весить больше. «У меня давно была мечта за один раз удержать три вида транспорта подряд: мотоцикл, самолет и машину. Только хотелось бы в следующий раз самолет потяжелее. В подготовке главное сила воли, сила духа и правильное дыхание», — отметила Троева в беседе с изданием.

Известно, что Лариса Троева установила свой первый рекорд в 1998 году в столице республики. В Москве в 2000 году она поставила новый рекорд: сто раз мотоцикл проехал через тело артистки. В 2007 году также в столице страны Лариса Троева посадила на брюшной пресс вертолет «MD-500C». В 2011 был установлен мирово рекорд — с помощью своих волос женщина на пять метров протащила теплоход «Демьян Бедный».

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