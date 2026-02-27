Размер шрифта
В Германии рассказали о странном поступке Зеленского в отношении главы немецкого МИД

Welt: Зеленский наградил главу МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу
Christian Mang/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом не по статусу. Об этом сообщает Die Welt.

В публикации отмечается, что украинский лидер вручил немецкому министру орден «За заслуги» второй степени, который предназначается для замруководителей правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

«Однако, согласно уставу ордена, «министры суверенных государств» фактически получают орден первого класса», — говорится в публикации.

В заявлении украинской стороны отмечается, что Вадефуль «будет удостоен чести за последовательную поддержку Украины и подчеркивание надежных гарантий безопасности».

До этого Вадефуль назвал Германию крупнейшим спонсором Украины за все время вооруженного конфликта. Он добавил, что Берлин с 2022 года выделил Киеву €55 миллиардов только на военные нужды.

Ранее Германия обещала передать Украине пять ракет PAC-3 для Patriot при условии поставок еще 30 ракет от других стран.

 
