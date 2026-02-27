Размер шрифта
Армия

Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Сил специальных операций. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил, что формирование этого рода войск стало ответом «на острые вызовы ХХI века, на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией».

«И вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии; развивая лучшие традиции отечественного спецназа <...> на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации», — говорится в его поздравлении.

Президент также особо отметил военных, которые выполняют боевые задачи в зоне боевых действий на Украине.

День Сил специальных операций (ССО) был установлен указом главы государства в 2015 году в память о действиях российских военных в Крыму 27 февраля 2014 года.

Подразделения ССО обеспечивают гибкость операций, действуя скрытно в сложных условиях. К их задачам относятся глубокая разведка, диверсии, корректировка ударов и уничтожение критических объектов.

Ранее Госдума запретила выдачу другим странам служивших в армии России иностранцев.

 
