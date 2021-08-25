Лишившаяся рук Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Телеведущая Маргарита Грачева стала мамой в третий раз. Женщина родила сына в одной из клиник Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький мальчик родился 25 августа. 3700 граммов, 53 сантиметра», — написала она в подписки к публикации.

В конце 2017 года муж Грачевой вывез девушку в лес, где в порыве ревности отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез. Раньше она использовала российский аналог, но в последнее время у нее на руке западный образец. Суд приговорил супруга Грачевой к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два млн руб. Грачева с этим решением не согласилась.

В сентябре 2020 года стало известно, что Маргарита вновь вышла замуж.