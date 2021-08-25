Безопасность вакцины «Ковивак» подтвердили в опытах на животных

Создатели вакцины «Ковивак» опубликовали научную статью, раскрывающую первые результаты ее проверок на обезьянах и грызунах, которые подтверждают безопасность и иммуногенность препарата. Публикация размещена на сайте журнала Emerging Microbes and Infections.

Исследования проводились на пяти видах млекопитающих. Среди них был хомячки, крысы, морские свинки, мыши и обезьяны-игрунки.

«Вакцина «Ковивак» не вызвала опасных острых или хронических побочных эффектов, не влияла негативно на развитие зародыша и плода, а также не провоцировала аллергических реакций у всех изученных животных. Вакцинация защитила хомячков от заражения SARS-CoV-2, причем концентрация антител в их организме не менялась существенным образом на протяжении года», — говорится в исследовании.

Ученые в рамках опытов проверили безопасность ослабленных частиц вируса, их иммуногенность и возможные долгосрочные побочные эффекты.

Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина от коронавируса «КовиВак» будет усовершенствована с учетом появления новых штаммов коронавируса.