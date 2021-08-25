ФСБ рассекретила планы Японии применить против СССР бактериологическое оружие

Федеральная служба безопасности в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила документы, свидетельствующие о том, что Япония планировала использовать в войне с СССР бактериологическое оружие, в том числе чуму и сибирскую язву, сообщает «РИА Новости».

Среди рассекреченных документов есть показания бывшего сотрудника специального отряда 731 Квантунской армии Като Цунэнори. Как сообщает ФСБ, именно он занимался разработкой бактериологического оружия.

По словам Цунэнори, еще в 1944 году японские власти планировали применить бактериологическое оружие именно в войне с США. Тогда они хотели использовать микробы чумы.

«Против СССР, безусловно, также должны были быть применены чумные бациллы», — рассказал он.

Согласно представленным документам, первая атака была запланирована на 1945 год.

Ранее ФСБ уже рассекречивала документы, касающиеся возможного применения Японией бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Тогда стало известно, что микробиолог и начальник специального отряда Квантунской армии Сиро Исии придумал бомбу, которая состояла из керамического корпуса, начиненного чумными блохами. Максимальное заражение местности она производила при условии срабатывания на высоте 50-100 м над поверхностью земли.