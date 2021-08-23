СМИ: во время столкновений у аэропорта Кабула погибли 7 человек

Не менее семи человек погибли из-за столкновений у аэропорта Кабула, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны «Талибана (организация запрещена в России)», затем — со стороны иностранных сил», — рассказал источник.

По его словам, жертвами инцидента стали четыре человека, которые пытались выехать из Афганистана, сотрудник сил безопасности и два боевика движения «Талибан». Как рассказал агентству очевидец события, талибы и иностранные военные стреляли друг в друга.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Министерство обороны США пока не может с уверенностью заявить, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, но не исключает, что это был боевик движения «Талибан». При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты на ежедневной основе поддерживают контакты с талибами по вопросу безопасности аэропорта в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.