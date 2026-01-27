Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Микроавтобус с футбольными болельщиками разбился в ДТП в Румынии

Digi24: в Румынии микроавтобус столкнулся с грузовиком, семь человек не выжили
Creative Lab/Shutterstock

В румынском уезде Тимиш микроавтобус с футбольными болельщиками греческой команды ПАОК столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает телеканал Digi24.

В результате столкновения семь человек не удалось спасти.

«Микроавтобус, следовавший из Греции во Францию, с десятью пассажирами на борту совершил обгон легкового автомобиля. При попытке вернуться на свою полосу он врезался в автоцистерну», — говорится в сообщении.

Три пассажира выжили, но получили травмы.

Известно, что болельщики отправлялись во Францию на матч Лиги Европы, в котором греческий ПАОК сыграет с «Лионом».

27 января маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Иркутской области. Подробности сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В ДТП пострадали 12 человек, пять из них в тяжелом состоянии, они находятся в больницы. Авария произошла на 123-м километре федеральной трассы Р-255 «Байкал». Автобус с пассажирами направлялся из Иркутска в Улан-Удэ.

Ранее в Курской области сотрудники ГИБДД пострадали в аварии с большегрузом.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!