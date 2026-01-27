Микроавтобус с футбольными болельщиками разбился в ДТП в Румынии

Digi24: в Румынии микроавтобус столкнулся с грузовиком, семь человек не выжили

В румынском уезде Тимиш микроавтобус с футбольными болельщиками греческой команды ПАОК столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает телеканал Digi24.

В результате столкновения семь человек не удалось спасти.

«Микроавтобус, следовавший из Греции во Францию, с десятью пассажирами на борту совершил обгон легкового автомобиля. При попытке вернуться на свою полосу он врезался в автоцистерну», — говорится в сообщении.

Три пассажира выжили, но получили травмы.

Известно, что болельщики отправлялись во Францию на матч Лиги Европы, в котором греческий ПАОК сыграет с «Лионом».

27 января маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Иркутской области. Подробности сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. В ДТП пострадали 12 человек, пять из них в тяжелом состоянии, они находятся в больницы. Авария произошла на 123-м километре федеральной трассы Р-255 «Байкал». Автобус с пассажирами направлялся из Иркутска в Улан-Удэ.

Ранее в Курской области сотрудники ГИБДД пострадали в аварии с большегрузом.