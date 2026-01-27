Размер шрифта
На Западе заявили о планах США смягчить санкции против энергосектора Венесуэлы

Reuters: США готовят смягчение санкций против энергетического сектора Венесуэлы
Администрация США работает над выпуском общей лицензии, которая поможет смягчить часть санкций против энергетического сектора Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Вашингтон намерен отказаться от подхода, в рамках которого компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле, нужно было выдавать отдельные разрешения. Вместо этого Белый дом рассматривает вариант выпуска единой генеральной лицензии, которая упростит доступ к операциям нефтегазовой отрасли для компаний.

22 января портал Semafor сообщил, что президент США Дональд Трамп сам контролирует доходы от нефти Венесуэлы. По словам собеседника издания, все доходы от продажи первой партии нефти поступят в казну Боливарианской республики, потому что новое правительство «полностью сотрудничало» с Соединенными Штатами.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее США заявили о применении секретного оружия во время атаки на Венесуэлу, что помешало запуску ракет.
 
