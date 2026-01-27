Размер шрифта
В Дагестане учитель привез мальчика к себе и избил ремнем за оскорбления за спиной

В Махачкале возбудили дело после избиения школьника ремнем
Shutterstock

В Дагестане возбудили уголовное дело после избиения 13-летнего мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Махачкале. По данным РИА Новости, несовершеннолетний пострадал от действий собственного учителя. Педагог якобы заметил, что дети обзывали его за спиной и решил наказать их.

С этой целью он, как сообщает агентство, привез учеников к себе домой и избил одного из них, 13-летнего мальчика, ремнем.

При этом мать школьника обращалась к учителю. В беседе с ней педагог якобы заявил, что его обзывали не в первый раз, а избиение – это наказание за проступок.

В действиях мужчины следователи усмотрели признаки истязания. В СК уточнили, что удары пришлись не только по туловищу, но и по голове. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Южно-Сахалинске мать заподозрили в истязании приемной дочери. Женщина избила ребенка до комы, в больницу девочку доставили в критическом состоянии.

Ранее мать заставила дочь ползать на коленях около дома и объяснила все стрессом.
 
