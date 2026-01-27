Иностранная ассоциация футбола выразила соболезнования в связи со смертью Игнатьева

Пресс-секретарь Иракской ассоциации футбола Мохаммед Имад выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева, передает Sport24.

«Нам очень жаль слышать о кончине Бориса Игнатьева, который работал с нашей олимпийской сборной по футболу. Выражаем искренние соболезнования его семье и всем, кого это затронуло», — сказал Имад.

В конце 2024 года появилась информация, что врачи нашли у специалиста новообразование в желудке. В апреле 2025 года состояние тренера резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

