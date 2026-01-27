Агент футболиста «Спартака» ответил на вопрос о депрессии игрока

Футбольный агент Алексей Бабырь опроверг информацию о том, что футболист московского «Спартака» Илья Самошников покинул сборы команды из-за депрессии, передает «РБ Спорт».

«Ну какая депрессия у Ильи? Он мотивирован, просто вот так все наслоилось одно на другое — то простуда, то еще что-то. Нужно 7–10 дней на восстановление, и Илья будет готов», — сказал Быбарь.

Самошников перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» летом 2025 года. За красно-белых он сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) два матча.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее легенда «Спартака» возмутился игровым временем Самошникова.