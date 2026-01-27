СМИ рассказали о полномочиях Трампа в рамках «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп в рамках «Совета мира» сможет назначать высших должностных лиц в Газе, а также утверждать и приостанавливать резолюции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект резолюции этого органа.

В публикации говорится, что Трамп сможет назначать высокопоставленных должностных лиц для участия в управлении Газой и распределять их полномочия, а также получит право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных случаях.

Согласно материалу газеты, полномочия Трампа в управлении Газой под эгидой «Совета мира» будут «всеобъемлющими».

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе. А президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об участии в органе после изучения всех документов.

Российский лидер также сказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Президенты Бразилии и Франции обсудили создание «Совета мира».