Самолет NASA с искрами и пожаром экстренно приземлился в Техасе

Самолет NASA экстренно приземлился в Техасе из-за технической неисправности

Самолет NASA с экстренно приземлился в Техасе из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Самолет NASA WB-57 из-за технической неисправности шасси приземлился на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ellington Field в Хьюстоне (штат Техас)», — говорится в сообщении.

Во время приземления из-под самолета выскочили искры. Пилота вытащили из салона самолета, ему потребовалась госпитализация. Причины неисправности воздушного судна уточняются.

В декабре американское агентство NASA потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN, который более десяти лет находился на орбите Марса. Телеметрия MAVEN до выхода на орбиту за Красной планетой показывала нормальную работу всех подсистем, однако после выхода аппарата из-за Марса сеть дальней космической связи NASA не зафиксировала сигнала, рассказали в агентстве.

До этого марсоход NASA Perseverance обнаружил на поверхности Марса необычный камень, который, вероятно, является метеоритом из другой части Солнечной системы.

Ранее NASA показало снимки таинственного межзвездного объекта, прибывшего в Солнечную систему.
 
