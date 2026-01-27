На обвал доллара сделали рекордные ставки

Трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что за все время, с момента, когда агентство в 2011 году начало собирать подобные данные, премия за краткосрочные опционы достигла самого высокого уровня.

Инвесторы настроены наиболее пессимистично в отношении долгосрочных перспектив валюты США.

По мнению экспертов, доллар может достичь самого низкого уровня за последние четыре года на фоне резкого ослабления с момента введения пошлин в США в апреле 2025 года.

По словам старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта, на долларе негативно сказывается непредсказуемая политика американского правительства.

До этого сообщалось, что доллар в ходе второго срока президента США Дональда Трампа обесценился почти на 3%. По итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Причинами подобных показателей стали динамика инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Ранее валюта Японии упала до самого низкого уровня по отношению к доллару.