Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Звезда «Полицейского с Рублевки» назвала своего кандидата на должность ректора МХАТа

Актриса Каштанова заявила, что Писарев должен стать ректором Школы-студии МХАТ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Софья Каштанова призналась «Абзацу», что режиссера Евгения Писарева стоит назначить ректором Школы-студии МХАТ.
Каштанова является выпускницей МХАТа. Писарев являлся ее педагогом и наставником в вузе.

«Он последователь, ученик наших мастеров, и он был моим педагогом лично в том числе. Он потрясающе ведет Театр Пушкина, несет культуру и историю нашей школы. В остальном – я у себя в соцсетях выставила фильм в поддержку школы-студии и студийцев», — поделилась актриса.

Софья Каштанова дебютировала в кино в 2005 году в сериале «Студенты». Она получила наибольшую известность по роли элитной проститутки Кристины в картине «Полицейский с Рублевки». Она также снималась в таких проектах, как «Психологини», «Кухня», «Детективное агентство Мухича».

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!