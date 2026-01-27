Звезда «Полицейского с Рублевки» назвала своего кандидата на должность ректора МХАТа

Актриса Софья Каштанова призналась «Абзацу», что режиссера Евгения Писарева стоит назначить ректором Школы-студии МХАТ.

Каштанова является выпускницей МХАТа. Писарев являлся ее педагогом и наставником в вузе.

«Он последователь, ученик наших мастеров, и он был моим педагогом лично в том числе. Он потрясающе ведет Театр Пушкина, несет культуру и историю нашей школы. В остальном – я у себя в соцсетях выставила фильм в поддержку школы-студии и студийцев», — поделилась актриса.

Софья Каштанова дебютировала в кино в 2005 году в сериале «Студенты». Она получила наибольшую известность по роли элитной проститутки Кристины в картине «Полицейский с Рублевки». Она также снималась в таких проектах, как «Психологини», «Кухня», «Детективное агентство Мухича».

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Ранее Поплавская пожаловалась на отсутствие званий на фоне назначения Богомолова.