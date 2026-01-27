Размер шрифта
В Петербурге прогремел праздничный салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

В Петербурге состоялся праздничный салют в честь 82-й годовщины снятия блокады

В Санкт-Петербурге состоялся праздничный салют по случаю 82-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

«Расчеты батарей 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождение запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками», — говорится в сообщении округа.

В пресс-службе добавили, что всего задействовали более 200 военнослужащих, 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Ее прорыв произошел 18 января 1943 года, но до ее полного снятия 27 января 1944 года жителям города пришлось ждать еще целый год. Ленинград был самым пострадавшим городом за время Великой Отечественной войны. После снятия блокады город предстояло перестроить обратно. Сделать это было непросто из-за дефицита рабочих рук и ресурсов, а демографический облик города изменился навсегда. Как оживал послеблокадный Ленинград — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий политик по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда.
 
