В России предложили закрепить параллельный импорт на постоянной основе

Минэкономразвития России предлагает закрепить механизм параллельного импорта на постоянной основе. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года, передает Telegram-канал кабмина.

Министр отметил, что сегодня в России временно действует международный режим исчерпания прав. В рамках данного механизма любой импортер может ввозить оригинальные товары без согласия правообладателя, уточнил глава ведомства.

«Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — сказал Решетников.

9 января министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что, согласно прогнозам Минпромторга, объем параллельного импорта в России в 2026 году продолжит снижаться. По словам главы ведомства, список товаров регулярно корректируется, а сокращение по отдельным категориям списка будет происходить по мере появления аналогов на российском рынке, как за счет поставок из дружественных стран, так и после восстановления официальных каналов поставок.

Ранее сообщалось, что в России сократят параллельный импорт по ряду категорий товаров.