Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Ну, я точно не знаю, что там происходит, но я вообще об этом не слышал — нет, у нас очень хорошие отношения», — заявил Трамп.

Таким образом он прокомментировал заявление Родригес о том, что Венесуэла должна перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике.

«Хватит приказов Вашингтона», — высказалась Родригес.

22 января газета The Guardian писала, что Родригес до захвата главы республики Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти.

В материале подчеркивается, что Родригес не принимала прямого участия в действиях США, направленных против Мадуро. Она лишь заявляла о своей готовности сотрудничать с американским руководством в будущем.

