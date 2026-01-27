Размер шрифта
Врачи поставили ребенку ошибочный диагноз, и, удалив ему часть мозга, сделали инвалидом

В Италии ребенок лишился части мозга из-за ошибки врачей
Четырехлетний ребенок стал инвалидом после того, как итальянские врачи поставили ему неправильный диагноз и провели лечение. Об этом сообщает Italia7.

Инцидент произошел во Флоренции. У маленького пациента было воспаление головного мозга, которое можно было вылечить с помощью медикаментов.

Однако врачи поставили неправильный диагноз, из-за чего мальчику стали удалять некое новообразование, которого на самом деле не было. Всего четырехлетний ребенок перенес три сложные операции. После «лечения» он стал инвалидом.

Когда стало известно о том, что действия врачей были неправильными, семья обратилась в суд.

Тяжбы продолжались в течение нескольких лет, но в итоге родители смогли добиться компенсации в размере 3,7 миллионов (более 275 млн рублей). Из них 2,3 миллиона присудили ребенку. Остальное – компенсация морального вреда, нанесенного членам семьи. Общую сумму называют рекордной компенсацией.

Ранее женщине вырезали веко из-за врачей, перепутавших раковую опухоль с ячменем.
 
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
