Более 13 тыс. жителей Донецка остались без электричества

Более 13,5 тыс. абонентов в Донецке остались без света из-за аварии
Илья Питалев/РИА Новости

Свыше 13,5 тыс. абонентов и более 30 трансформаторных подстанций обесточены в двух районах Донецка из-за аварии. Об этом сообщили Telegram-канале компании «Донецкэнерго».

«В 21:20 мск произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточено: 32 трансформаторных подстанции, котельная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без света остались абоненты в Кировском и Петровском районах Донецка.

27 января посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что около 1,3 миллиона жителей ряда регионов России столкнулись с перебоями в электроснабжении на прошлой неделе из-за атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетики. По его словам, удары наносились целенаправленно по узловым подстанциям, чтобы максимально затруднить жизнь мирного населения.

До этого частичное отключение света произошло в Краснодарском крае в результате атаки украинских дронов. Обломки БПЛА повредили высоковольтную линию электропередачи в Северском районе.

Ранее в двух округах Запорожской области пропал свет.
 
