Австрия объявила о дополнительной помощи Украине

Австрия выделит Украине дополнительную помощь в размере €3 миллионов. Об этом на своей странице в соцсети X заявил канцлер страны Кристиан Штокер.

Он отметил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним текущую ситуацию. Штокер добавил, что Австрия подтвердила свою приверженность поиску всеобъемлющего справедливого, а также устойчивого мирного решения, которое будет учитывать интересы Киева и вопросы безопасности Вены.

Канцлер рассказал, что в ближайшее время планирует посетить Украину.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Европейский союз разрабатывают масштабный план инвестиций в восстановление Украины на сумму до $800 миллиардов. Стратегия рассчитана до 2040 года и включает 100-дневный оперативный план для запуска. В течение первых 10 лет на государственные и частные инвестиции планируется направить $500 миллиардов.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву еще €100 миллиардов в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС с 2028 года. План также предполагает ускоренное членство Украины в Евросоюзе.

Ранее Виктор Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.