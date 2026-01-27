Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Во Франции отклонили седьмой вотум недоверия правительству

Парламент Франции отклонил седьмой вотум недоверия правительству Лекорню
Global Look Press

Депутаты парламента Франции не поддержали седьмую попытку вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети X.

Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята», — сказала спикер Яэль-Брон Пиве.

В этот раз за отставку правительства проголосовали 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

23 января французские депутаты отклонили еще один вотум недоверия правительству Лекорню — это была уже шестая попытка отправить кабмин в отставку. В рамках голосования по второму вотуму за него проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

11 октября прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!