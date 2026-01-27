Во Франции отклонили седьмой вотум недоверия правительству

Депутаты парламента Франции не поддержали седьмую попытку вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети X.

Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята», — сказала спикер Яэль-Брон Пиве.

В этот раз за отставку правительства проголосовали 267 депутатов. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

23 января французские депутаты отклонили еще один вотум недоверия правительству Лекорню — это была уже шестая попытка отправить кабмин в отставку. В рамках голосования по второму вотуму за него проголосовали 142 парламентария при необходимых 288.

11 октября прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на пост премьер-министра спустя несколько дней после его отставки. Тот заявил, что принимает поручение «из чувства долга» для преодоления политического кризиса. Он оставил пост 6 октября, спустя месяц после назначения, из-за партийных разногласий.

Ранее премьер Франции пообещал, что страна перестанет жить в долг.