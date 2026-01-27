Размер шрифта
В подмосковной Кубинке произошел сильный пожар

В подмосковной Кубинке произошел сильный пожар у торгового центра
В подмосковном городе Кубинка произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, возгорание произошло в районе торгового центра «Авиатор» в Кубинке. По предварительной информации, огнем охвачены торговые павильоны. Очевидцы сообщают, что люди самостоятельно отгоняли припаркованные рядом автомобили.

На место происшествия прибыли подразделения МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, обстоятельства инцидента уточняются.

21 января на Гурьевском проезде на юге Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. К горящей многоэтажке прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи. Отмечается, что в МЧС допустили распространение пожара.

До этого в Подмосковье загорелся склад в промзоне. Изначально пожар в городе Протвино распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. На складе обрушилась кровля.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.
 
