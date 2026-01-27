Глава МИД Украины рассказал о мирном плане по урегулированию конфликта

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны Украина подпишет с США, и отдельно США подпишут документ с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Андрей Сибига в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, соглашение является двусторонним документом. Сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговорный процесс еще продолжается.

Сибига добавил, что Евросоюз присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Они, по словам министра, должны иметь юридически обязательный характер.

«Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США», – добавил Сибига.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление республики в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для самой Европы. Он подчеркнул, что именно поэтому Киев говорит о конкретной дате по членству в 2027 году. Украина рассчитывает ан поддержку этой позиции со стороны партнеров, подчеркнул президент.

Ранее глава МИД Украины рассказал, какие два вопроса Зеленский готов обсудить с Путиным.