В МОК рассказали, могут ли американцы из ICE обеспечивать безопасность на ОИ в Италии

В МОК прокомментировали новость о том, что на зимней Олимпиаде в Италии появятся агенты службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), посоветовав обратиться с подобным вопросом в Национальный олимпийский комитет (НОК) США, передает «Матч ТВ».

«Обеспечение безопасности на Играх является обязанностью властей принимающей страны, которые тесно сотрудничают с участвующими делегациями. Мы рекомендуем вам обратиться в НОК США», — сказали в МОК.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

