В МЧС назвали причину взрыва на северо-западе Москвы

МЧС: на северо-западе Москвы произошло короткое замыкание на электроподстанции

На электроподстанции на северо-западе Москвы произошло короткое замыкание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что инцидент произошел в доме номер 2 в Трикотажном проезде.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на северо-западе Москвы на электроподстанции из-за короткого замыкания произошел взрыв. По словам местных жителей, два дома на Дубравной улице остались без электричества, а на дороге по улице Барышиха погасли фонари.

Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео, на котором видны искрящиеся провода на подстанции. Там уточнили, что к месту инцидента выехали пожарные, а подачу электричества в дома восстановили.

Ранее в центре Москвы загорелся Синодальный дом.
 
