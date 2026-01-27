Президент Польши обвинил СССР в Холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими войсками, однако при этом исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к Холокосту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Эти семь тысяч [выживших узников «Аушвица»], которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря «Аушвиц» их не ждала свобода», — заявил Навроцкий на памятной церемонии в музее Освенцима.

При этом он вновь повторил давно озвучиваемую польскими властями версию о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.

27 января отмечается 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее глава еврейского конгресса рассказал об отношении россиян к Холокосту.