В Израиле остановили «таймер плена»

На площади в Тель-Авиве остановили таймер, который отсчитывал каждую секунду пребывания израильских заложников в плену в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Часы остановили в присутствии активистов и родственников заложников. Всего они проработали 843 дня и 12 часов. Перед гостями выступила сестра последнего возвращенного гражданина Израиля Рана Гвили.

«Впервые с 2014 года мы проснулись сегодня утром без единого заложника в Газе. Это момент, когда пора остановить часы», — сказали в организации Форум семей заложников.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об опознании и возвращении майора Дж. Ран Гвили, который является последним пленным израильтянином в секторе Газа. По данным ведомства, сержант первого класса не стало в бою 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. Он служил в специальных подразделениях полиции Израиля.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал президент США Дональд Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

Ранее Израиль подписал договоренности по мирному плану, предполагающему открытие КПП «Рафах» в ограниченном режиме.