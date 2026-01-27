Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

У потерявшего сознание мужчины в заднем проходе нашли приросшую к камню подводку

В Японии врачи обнаружили в заднем проходе мужчины подводку и камень
Shutterstock/FOTODOM

Страдавший от болей в животе три года мужчина жил с подводкой в заднем проходе. Об этом сообщает Need to know.

По данным издания, мужчине было около шестидесяти лет, он жил с братом. Однажды родственник обнаружил пострадавшего дома без сознания и вызвал медиков. В течение двух дней специалисты пытались реанимировать пациента, но сделать этого не удалось.

Во время вскрытия выяснилось, что в заднем проходе мужчины находилась подводка длиной девять сантиметров. К ней прирос крупный камень размером более шести сантиметров.

Помимо этого, наблюдались проблемы с другими органами. Так, одна почка была красной и опухшей, вторая – бледной, селезенка увеличилась.

Известно, что в течение трех лет японец жаловался на проблемы с желудком, за две недели до произошедшего он рассказывал брату о диарее. У него развился сепсис, из-за которого врачи не смогли спасти мужчину.

Ранее мужчина засунул в задний проход воздуходув и попал в больницу с кишечным кровотечением.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!