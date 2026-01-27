У потерявшего сознание мужчины в заднем проходе нашли приросшую к камню подводку

В Японии врачи обнаружили в заднем проходе мужчины подводку и камень

Страдавший от болей в животе три года мужчина жил с подводкой в заднем проходе. Об этом сообщает Need to know.

По данным издания, мужчине было около шестидесяти лет, он жил с братом. Однажды родственник обнаружил пострадавшего дома без сознания и вызвал медиков. В течение двух дней специалисты пытались реанимировать пациента, но сделать этого не удалось.

Во время вскрытия выяснилось, что в заднем проходе мужчины находилась подводка длиной девять сантиметров. К ней прирос крупный камень размером более шести сантиметров.

Помимо этого, наблюдались проблемы с другими органами. Так, одна почка была красной и опухшей, вторая – бледной, селезенка увеличилась.

Известно, что в течение трех лет японец жаловался на проблемы с желудком, за две недели до произошедшего он рассказывал брату о диарее. У него развился сепсис, из-за которого врачи не смогли спасти мужчину.

Ранее мужчина засунул в задний проход воздуходув и попал в больницу с кишечным кровотечением.